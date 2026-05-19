AK Parti'den 'terörsüz Türkiye' açıklaması: "Silah bırakma sürecinin teyit edilmesi çok önemli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye süreci hakkında "Çeşitli aşamalarda yol haritası güncellenecek" dedi.
İSRAİL'E 'SUMUD' TEPKİSİ
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyoruz. Soykırım şebekesi soykırımı sürdürüyor. Filodaki aktivistlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz.
- AB Türkiye'yi sadece savunmada hatırlamamalı.
"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KESİNTİSİZ OLARAK SÜRÜYOR"
- 'Terörsüz Türkiye' devlet politikasıdır. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket ediyor. Süreci kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.
- Esas amaç terör örgütünün silah bırakması. Silah bırakma sürecinin teyit edilmesi çok önemli. Çeşitli aşamalarda yol haritası güncellenecek.
