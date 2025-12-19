HABER

AK Parti'den 'terörsüz Türkiye' adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, rapor sunuldu

TBMM'de süreç raporları hareketliliği devam ediyor. Son olarak hamle AK Parti'den hamle geldi.

AK Parti'den 'terörsüz Türkiye' adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, rapor sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, raporu TBMM Genel Sekreterliğine iletti.

AK Parti den terörsüz Türkiye adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, rapor sunuldu 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti den terörsüz Türkiye adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, rapor sunuldu 2

Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

AK Parti den terörsüz Türkiye adımı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, rapor sunuldu 3

60 SAYFA 15 BAŞLIK

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.

Abdülhamit Gül, raporda yer alan başlıkları da basın mensuplarıyla paylaştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

