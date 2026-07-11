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AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek"

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen program kapsamında binlerce vatandaş, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla toplanan katılımcılar, akşam namazının ardından sloganlar eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise yürüyüşün geçen yıla göre daha yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek"

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, milletvekilleri, ilçe başkanları, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ayasofya Meydanı'nda sona erdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek" 1

"10 TEMMUZ'U GENÇLİĞİN AYASOFYA İLE BULUŞTUĞU GÜN OLARAK YAŞATACAĞIZ"

Basın açıklamasını yapan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, 10 Temmuz'u gençliğin Ayasofya ile buluştuğu gün olarak yaşatacaklarını belirterek, "Bu buluşmayı gelenek hâline getirecek; her yıl daha güçlü, daha kalabalık ve aynı ruhla Ayasofya'nın avlusunda olacağız." dedi.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek" 2

ABDULLAH ÖZDEMİR: "AYASOFYA'DA KIYAMETE DEK ÖZGÜRCE İBADET EDECEĞİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise yürüyüşün geçen yıla göre daha yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlik Kollarının öncülüğünde binlerce gençle birlikte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Özdemir, "Milletimizin bu karara duyduğu sevincin her geçen yıl artarak devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Geçen yıldan daha kalabalık ve daha coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah Ayasofya'da kıyamete kadar özgürce ibadet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek" 3

"AYASOFYA MEDENİYET DAVAMIZIN EBEDİ MÜHRÜDÜR"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de Ayasofya'nın milletin tarihine vurulmuş en güçlü mühürlerden biri olduğunu belirterek, "Bizler bu şanlı mirasa sahip çıkmaya ant içmiş bir gençliğiz. Ayasofya'nın kubbesinden yükselen ezan, bu milletin tarihine vurduğu mührün sesidir." dedi.

İbiş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, gençliğin bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek" 4

"ZİNCİRLER MİLLETMİZİN KALBİNDEN VE ZİHNİNDEN KIRILDI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuşmasında Ayasofya'nın yalnızca bir ibadet mekânı olmadığını, aynı zamanda medeniyet yürüyüşünün en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganının atıldığını hatırlatan Büyükgümüş, "O zincirler Ayasofya'nın üzerinde değildi; milletimizin kalbinde ve zihnindeydi. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zincirler de kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarından Ayasofya yürüyüşü! Abdullah Özdemir: "Gençlik bu mirasa sahip çıkmaya devam edecek" 5

Program, yatsı namazının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınmasının ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Özdemir ak parti ayasofya
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