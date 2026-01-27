HABER

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Suriye’de Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Suriye’de Türkiye, üzerine düşen insani ve diplomatik sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı üzere, Suriye’de ve bölgede kalıcı istikrarın tesisi, Türkiye’nin değişmeyen önceliğidir. Bu hedef doğrultusunda, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler, tarihi bir fırsat penceresi aralamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Ala, mültecilerin dönüşünün bölgedeki istikarın önünü açacağını vurgulayarak, "Suriye’de gözlemlenen normalleşme süreci, uluslararası yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, devlet yapılanmasının yeniden tesis edilme çabaları ve en önemlisi, mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde anavatanlarına dönüş imkanlarının oluşması, bölgenin geleceği adına umut vericidir. Ülke kaynaklarının yeniden inşa, kalkınma ve refahı artırmaya ayrılacak olması, yalnızca Suriye halkı için değil, tüm komşular ve bölge için bir dönüm noktasıdır. Bu durum, bölgesel ticaret, yatırım ve istikrarın önünü açacak sağlam bir zeminin temelidir" dedi.

"SURİYE’DE TÜRKİYE, ÜZERİNE DÜŞEN İNSANİ VE DİPLOMATİK SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEKTE KARARLIDIR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, "Suriye’deki istikrarın yolu, tüm etnik ve dini grupları adil bir şekilde temsil eden, haklarını güvence altına alan kapsayıcı bir siyasi çözümden geçmektedir. Aynı zamanda, terör örgütlerinin silahlı varlığının sona ermesi esastır. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz duruşunu sürdürürken, bölgede barışın hakim kılınması için de aktif bir rol üstlenmektedir. Türkiye, insani sorumluluğunu asla göz ardı etmeden, sınır ötesindeki kardeşlerine yardım elini uzatmaya devam edecektir. Suriye hükümetiyle iş birliği imkanları çerçevesinde, hem bu insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına hem de kalıcı barışı tesis edecek somut adımların atılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırdır.

Bu süreçte, varılan mutabakatlara riayet edilmesi, geçmişte yaşanan acıların ve hataların tekrarlanmaması en samimi temennimizdir. Suriye halkının çektiği acıların son bulduğu, komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek için Türkiye, üzerine düşen insani ve diplomatik sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır" ifadelerine yer verdi.

27 Ocak 2026
