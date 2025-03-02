AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay İl Başkanlığı'ndaki programda konuştu. Yayman, "Kongremiz gösterdi ki, milletin umudu AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Yayman'ın açıklamasından satır başları:



"Kongre sonrasında yaptığımız MYK ve MKYK'da Cumhurbaşkanımız selamlarını gönderdi. Hatay'ın sorulanlarını çözmek için gece gündüz çalışmanın sözünü veriyorum. Son depremzede evine girene kadar gece gündüz çalışıp, vatandaşımızın yanında olmaya söz veriyoruz.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapacağız.

"ZELENSKİ'YE OLANLARI GÖRDÜNÜZ, ERDOĞAN 23 SENEDİR BÖYLE BİR MANZARAYA İZİN VERMEDİ"

Beyaz Saray'da yaşanan olayı hatırlatan Yayman, "İşte Zelenskiy'i gördünüz. Trump ile olan fotoğrafı gördünüz. Bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi.

Bebek katili İsrail Başbakanı'na öne minute dedi, siz çocuk katletmeyi iyi bilirsiniz dedi. Bir daha da olsa gelmem dedi. Bir sonraki seçimde de Erdoğan'ı yeniden başkan yapacak ve Türkiye'nin sorunlarını beraber çözeceğiz."