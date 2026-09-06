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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP'nin Hatay il kongresine katıldı

MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhur İttifakı olarak dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye bölünmez, millet yenilmez, bayrak inmez' diyoruz ve demeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP'nin Hatay il kongresine katıldı
Melih Kadir Yılmaz

MHP Hatay İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhur İttifakı'nın en güzide şehrinin Hatay olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP nin Hatay il kongresine katıldı 1

"İTTİFAKIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Dünyada yaşanan savaşların ve gelişmelerin, Türkiye'nin bölgesel, küresel, jeopolitik önemini daha da artırdığını vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanılan bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile bilge lider, 'önce ülkem, önce milletim' diyen Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifakın önemini, değerini ve tarihsel sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dolayısıyla sorumluluğumuzun farkındayız. Hatay'da 'sen, ben yok, biz varız' anlayışıyla Tayfur Sökmen'in emanetini daha ileri götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İşte muhalefete, muhalefetin düştüğü duruma bakın. Bir de Cumhur İttifakı'nın durumuna bakın."

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fedakarlıklarıyla, bilgeliğiyle, Türkiye'yi öncelemesiyle, Türkiye'nin sorunlarının, paslı problemlerinin tek tek çözüldüğünü ve ülkenin daha aydınlık bir geleceğe ilerlediğini vurguladı. Bu asrı, Türkiye'nin ve Türk milletinin asrı yapmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Yayman, "Bugün Hatay'da biz birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ve bir Hatay modelinden bahsediyorsak bu, bu kadroların eseridir." dedi.

Yayman, kongrenin yapıldığı salonda ülkücü hareketin vefasının, Cumhur İttifakı'nın kardeşliğinin ve Hatay'ın meselelerini önceleyen bir siyaset anlayışının olduğunu anlattı.

"BİZ MİLLETLE BERABER SİYASET YAPIYORUZ"

Cumhur İttifakı'nın gündeminin Türkiye'nin önceliği olduğuna dikkati çeken Yayman, "Cumhur İttifakı'nın gündemi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin, deprem bölgesinin ayağa kalkmasının, milletimizin, vatandaşımızın, sokağın gündemidir. Biz milletle beraber siyaset yapıyoruz. Siyasetçinin sicil amiri millettir ve milletimizin rızasını almak bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Yayman, Terörsüz Türkiye meselesinin devlet ve Türk milleti projesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradaki dedikodular fitneler, fesatlar, bunların hepsi Türkiye'nin kardeşliğine kastetmek isteyenlerin maksadıdır, amacıdır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada süreç, bir yol kazasına uğramadan devam etmektedir, 467 'evet' oyu bu sürecin teminatıdır. Bu süreci bozmak isteyenlere en güzel cevabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiştir. Dolayısıyla gündemimiz silahların bırakılmasıdır, terörün sona ermesidir ve PKK'nın kendini feshetmesidir, bunun dışında herhangi bir gündemimiz bulunmamaktadır. Cumhur İttifakı olarak dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye bölünmez, millet yenilmez, bayrak inmez' diyoruz ve demeye devam edeceğiz."

Burada sadece Milliyetçi Hareket Partisinin kongresini yapmadıklarını dile getiren Yayman, bugün aynı zamanda Hatay'ın geleceğinin teminatı olan kadrolarının birlikte yol yürümesini konuşacaklarını vurguladı. Biz cumhur ittifakı olarak seçime hazırız. Seçim Ne zaman olursa olsun inşallah yine kazanacağız.

Hedeflerinin 2053, 2071 olduğunu anlatan Hüseyin Yayman, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz Kızıl Elma hedefidir. İşte hep birlikte görüyoruz, Hatay'da 185 bin konut yapıldı. 'Yapamaz, çadır veremez, konteynerler gelmez, bu evler teslim edilemez' dediler ama Allah'a çok şükür ki Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Recep Erdoğan ve onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli'nin birlikte çelik gibi iradesiyle sadece Hatay değil, aynı zamanda 11 ilimiz ayağa kalktı ve Türkiye emin adımlarla geleceğe doğru yürüyor. Bizim bir ahdimiz var, 21. asrı Türkiye'nin asrı yapacağız. 21. asırda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacağız."

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da parti olarak Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini, Türk milletinin geleceğini planlayan, hazırlayan bir ittifak olduğunu vurguladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Cumhur İttifakı'nın Hatay'da önemli işler yaptığını dile getirdi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Timur Şerif Şaşmaz ise Terörsüz Türkiye politikasının başarıyla tamamlandığında ebedi biçimde refah, huzur ve güven dolu bir geleceği inşa edeceğine dikkati çekti.Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Metin Taşçı, yeniden göreve seçildi. Kogreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman MHP ak parti
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