Nefes darlığı şikayetiyle gitti: Akciğerinden sarımsak çıktı!

Çobanlar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan, öksürük, yutkunamama ve nefes alamama gibi şikayetleri artınca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görülen Arslan, bronkoskopi işlemine alındığında, şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu tespit edildi.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından Arslan'ın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak başarıyla çıkarıldı.

"6 AY ÖNCE SARIMSAĞI AKCİĞERİNE KAÇIRMIŞ"

Balcı, asistanları Yaşar İnkaya ve Yunus Ardıç'ın hastayı değerlendirdikten sonra akciğerde kitle gördüklerini söyledi.

Hastayı bronkoskopi işlemine aldıklarını anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"İşlem öncesinde hastanın şikayetlerini tekrardan değerlendirdik. Yaklaşık 6 aydır devam eden göğüs ağrısı daha da şiddetlenmeye başlamış. Geçmeyen öksürük krizleri gece uyutmayacak düzeydeymiş. Acil servislere başvuruları olmuş. Biz hastada kitle vardır diye işleme girdik. Hareket eden nesnenin sarımsak olduğunu gördük. Hasta 6 ay önce sarımsağı akciğerine kaçırmış, o günden sonra yaşam kalitesi düşmüş. Biz sarımsağı çıkardığımızda rahat nefes almaya başladı."



"KİTLE SANMIŞTIK"

Recep Arslan da "şifa olsun" diye iki yıldır sarımsağı çiğ yuttuğunu dile getirdi.

Öksürük, yutkunamama ve nefes alamama şikayetlerinin artmasıyla zor günler geçirdiğini vurgulayan Arslan, "Nefes almakta çok zorlanıyordum ve öksürük krizleri çoğalıyordu. Şimdi rahatım. Sarımsak çıkınca sevindim. Kitle sanmıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA