Fethiye’de orman yangını yangını kontrol altına alındı

Yangın, Nif Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçları da sortileri ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır