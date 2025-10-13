AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Ağrı'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Yalçın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Türkiye Yüzyılı" kavramının çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı demek, önümüzdeki yüzyılda yaşanacak değişimlere en iyi ayak uyduran ülkelerden birisi olmak istiyoruz ve önümüzdeki yüzyılı kaçırmadan dünyanın en büyük güçlerinden birisi haline gelmek istiyoruz. Eğer dünyanın en büyük güçlerinden birisi haline gelmezseniz, dünyanın en güçlü ekonomilerinden, ordularından birini inşa etmezseniz koca bir dönemi tekrar kaybedebilirsiniz. Nasıl endüstri çağını kaçırdıysanız, bilgi çağını da kaçırırsanız bütün endüstri çağında yaşadığınız sorunların bir benzerini yüzyıllar boyunca tekrar yaşayabilirsiniz."

Yalçın, Türkiye Yüzyılı'nın ülkeyi yeni yüzyıla, yeni dünyaya hazırlamak için üretilmiş bir kavram olduğunu dile getirdi.

Geçmişte silah üretemeyen Türkiye'nin, bugün İHA ve SİHA'larının dünyanın dört bir tarafına satıldığını ve ülkenin çok güçlendiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Bugün Azerbaycan'a, Karabağ'da yardım edebiliyorsak o ancak güçlü bir Türkiye ile mümkün oluyor. Dünya siyasetinde çok temel bir ilke vardır. Eğer sen kendi hakkını koruyamıyorsan kimse senin hakkını korumaz, kimse sana yardım etmez. Dünya, artık Türkiye'nin tepesine çökmüş ve Türkiye'yi kımıldatmayan bir yapıda değil. Türkiye, artık kendi kaynaklarıyla, kendi ayaklarının üzerinde durabilme şansına ilk kez ulaşmış durumda. Eğer bunu fırsata dönüştürebilirsek, bu dönüşümü gerçekleştirebilirsek, Türkiye Yüzyılını inşa edebilirsek, önümüzdeki 100 yılda, belki 200 yılda, belki 300 yılda çok daha güçlü bir ülke olacağız."

İsrail'in Gazze ve Filistin'de insanları yerlerinden ettiğine ve Yahudi yerleşimcilerin birçok yerde Filistinlilerin evlerini gasbettiğine dikkati çeken Yalçın, Filistin meselesinin çok eskiye dayandığını dile getirdi.

Filistinlilerin 1947'den bu yana devlet kuramadıklarını ve kendi topraklarından sürgün edildiklerini anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi topraklarında soykırıma uğruyorlar. Kendi topraklarında evlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Çocukları katlediliyor. 77 yıldır bu zulüm oluyor insanlara. Niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü İslam dünyasının zayıflığı nedeniyle. Batılılar, İsrail'e muazzam bir destek veriyor. Biz, Gazze'ye aynı desteği veremiyoruz çünkü onlar güçlü, biz zayıfız. Biz, zayıf olduğumuz için birbirimize düşmüşüz. Birbirimize düştüğümüz için oradaki Gazzeliye yardım edemiyoruz."

Yalçın, Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük paralar harcamak zorunda kaldığını ve ayağına pranga vurulduğunu belirterek, "Diyoruz ki şimdi Türkiye, artık eski Türkiye değil. Sınırları içerisindeki terörist unsurları bile kovalayamayan bir ülke yok. Ey terör unsurları, size de sesleniyoruz: Terörle, bizim o çok da yeterli olmadığımız dönemlerde bile bir şey elde edememişsiniz. Bu işi terörle kurtaramazsınız. Gelin, bu terör işini bırakın. Eğer bu (Terörsüz Türkiye süreci) sonuçlanırsa, Türkiye'de terör denilen bir mesele kalmazsa, Türkiye'nin sokakları, dağları, dereleri, tepeleri güvenli hale gelirse o milyar dolarlar, trilyon dolarlar hepimizin cebine kalacak." diye konuştu.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasında, küresel ve bölgesel gelişmelerde barışın hakim olması için büyük işler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Programa İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, partililer ve öğrenciler katıldı.