HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa katılan Yayman, sohbet ettiği partililerin bayramını kutladı.

Yayman, konuşmasında, kentte gerçekleştirilen hizmetlerin örnek alınacak düzeyde olduğunu, tüm ilçelerde birlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti'nin "sessiz devrimler" gerçekleştiren bir parti olduğunu anlatan Yayman, "İnşallah terörsüz Türkiye ile bu zirveye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam eden bu süreç, Allah'a çok şükür ki hep umut, güven doğurmuştur ve bu doğrultuda devam edecektir. Terörsüz Türkiye, menziline sorunsuz bir biçimde ilerlemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni anayasa bize ekmek, su, hava gibi lazım olan bir şeydir. Türkiye'nin artık bu darbe anayasasından, darbeci zihniyetten kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz."

Yayman, 81 ildeki vatandaşların Türkiye'nin yoluna yeni anayasayla devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alibaba'nın yapay zekası DeepSeek'i geride bıraktıAlibaba'nın yapay zekası DeepSeek'i geride bıraktı
Türk Kızılay'ından Yemen'de 15 bin aileye kurban dağıtımıTürk Kızılay'ından Yemen'de 15 bin aileye kurban dağıtımı

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman
En Çok Okunan Haberler
Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

Elif Azra'dan üzen haber... Binlerce balon uçurtulmuştu

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme! Jose Mourinho ile ayrılık kararı her an duyurulabilir...

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! Gözaltılar var

Anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.