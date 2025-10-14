AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Hazar'ın İncisi Kazak Otağı"nın açılışına katıldı

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğindeki törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birliği ve yeni işbirliği adımlarına dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kazakça selamlamayla başlayan Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 7 ay önce kurulduğunu ve kısa sürede tarihi adımlar atıldığını belirtti.

Zorlu, Nevruz'un, Türk dünyasının ortak anma günü ilan edilmesinin, bu çalışmaların en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerde yaşayan Türk soylu kişilerin, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Türkiye'de meslek yapabilme hakkı kazandığını aktaran Zorlu, "Artık avukatlık, diş hekimliği gibi meslekleri Türkiye'de icra edebilecekler. Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ankara'nın "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Zorlu, "Türk Devletleri Futbol Turnuvası" düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Kürşad Zorlu, konuşmasını, "Türki memleketlerin birliği 'mengelig' olsun." ifadesiyle tamamladı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır