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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza yönelik tehditvari söylemler, siyasi tükenmişliğin dışavurumundan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Özel'in kullandığı üslubun, milletin iradesine ve demokrasiye karşı açık bir saygısızlık olduğuna işaret eden Ala, "Kişisel hırslarla, sloganlarla ve tehdit diliyle ne demokrasi savunulabilir ne de siyaset yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala dan CHP Genel Başkanı Özel e tepki 1

"ÖZEL'İ SORUMLU BİR ANA MUHALEFET LİDERİ GİBİ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, milletin doğrudan oylarıyla seçilmiştir ve Türkiye’nin küresel düzeyde kazandığı saygınlığın lideri ve baş mimarıdır." ifadesini kullanan Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Özel'i sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi davranmaya, çözüm üretmeye ve milletin meselelerine odaklanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza yönelik tehditvari söylemler, siyasi tükenmişliğin dışavurumundan başka bir şey değildir. Siyaset, ancak demokratik olgunlukla anlam kazanır. Biz milletimizden güç alıyoruz, polemiklerden değil."

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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