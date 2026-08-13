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AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kayyumlarla ilgili de adımlar atılabilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Terörsüz Türkiye süreç yasasının 467 oyla kabul edilmesinin çok değerli olduğunu ve ihtiyaç olması halinde yeni kanunlar yapılabileceğini belirtti. Gül, belediyelere kayyum uygulamalarıyla ilgili yeni adımlar olabileceğini de kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kayyumlarla ilgili de adımlar atılabilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM'den rekor bir oyla geçen Terörsüz Türkiye kanun teklifine ilişkin NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını sorularını yanıtladı.

467 evet oyunu, "Son zamanlardaki en güçlü mutabakat olarak" yorumlayan Gül, “Daha önce komisyonda da çalışmalarımızı yaparken bu mutabakatı aradık. 467 gibi anayasayı değiştirecek çoğunluğun bu konu üzerinde destek verilmesi çok kıymetli.” dedi.

467'nin sadece sayısal değil siyasal anlamının çok güçlü olduğunu belirten Gül, “Bu siyasetinde itibarını artıran bir konu oldu. Her partiden verilen destek çok kıymetli. Bu ülkemizin bundan sonraki sorunları çözmesi açısından çok ddğerli bir durum. AK Parti ve MHP kanun çıkarmakta yeterli oluyor. Ama sokağın, toplumun mutabakatını siyasal mutabakatla taçlandırmak istedik. O yüzden diğer partilerle meseleyi paylaştık, hep mutabakatı sağlamaya çalıştık.” diye konuştu.

SÜREÇ İÇİN YENİ YASALAR OLACAK MI?

Bunun geçici bir kanun olduğu söyleyen Gül, uygulamada yeni ihtiyaç olabileceğini ve buna yönelik yeni kanunlar yapılabileceğini ifade eden Gül şöyle devam etti;

“Bu kanunun uygulanmasında ihtiyaçlar olabilir. Kurulun orada bir yetkisi var. İhtiyaç duyacağı talepler olabilir. Meclis İzleme Komisyonu bir takım önerilerde bulunabilir. Süreç içinde yeni yasal düzenlemelere imkan da var.”

AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kayyumlarla ilgili de adımlar atılabilir" 1

KAYYUM UYGULAMALARI

Belediyelere kayyum uygulamalarıyla ilgili yeni adımlar olabileceğini belirten Gül, "Kayyumlar genellikle terör örgütüne destek olma, terör örgütü faaliyetinde kapsamlar, faaliyetler çerçevesinde daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör sona erdikten sonra bir takım adımlar olabilir. Şiddet sarmalından kurtulduktan sonra daha güçlü adımlar elbette atılabilir." dedi.

Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu düzenlemede asla bir af söz konusu değil. Bu konuda da muhalefetin itirazları oldu komisyonda. Meclis Genel Kurulun'da da bir itirazları olmadı muhalefetin. Biz artık terörü sona erdirmek silahların bırakılmasına dair adım atıyoruz dedik.

“SÜREÇ TÜRKİYE MODELİDİR”

"Dünyada bir çok çatışma çözümleri oldu. Komisyona gelip örnekleri anlayan kişilerde oldu ama Türkiye'nin meselesi Türkiye'ye özgü. Biz buna ‘başka ülkelerde uygulanan modeli değil Türkiye modeliyle yapacağız’ dedik. Bütün dünyadaki çatışmaların mutabakata dönüşmesine de rol olacak bir çalışma. 86 milyon 50 yıldır ne etnik bir çatışma oldu ne farklı bir çatışma oldu. Burada etnik bir çatışma ya da tavga olmadı. Bir terörle mücadele olmadı. Dolayısıyla bir terörün sona ermesine yöneliyoruz. Başka ülkeler de geldi ‘biz aracı olalım’ diye. Hepsini reddettik. Türkiye'ye özgür bir model o yüzden. "

"ANAYASAYA AYKIRI HİÇBİR YÖNÜ YOK"

"Burada anayasaya aykırı hiçbir düzenleme yok. Komisyonda da Meclis'te büyük bir konsensüs ortaya konuldu bu konuda.

50 yıldır demokrasinin üzerinde stres olan bir sorun çözülüyor. Artık şehitlerimize anneler ağıt yakmayacak. Anneler evlatlarını gözleri yolda beklemesin. Ülkemiz adına güçlü bir gelişme. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnanarak bu sürecin tamamlanmasını, toplumsal bütünleşmeyi sağlamamız lazım. 467 milletvekilinin vermiş olduğu destek buna inanmanın bir sonucu."

SÜREÇ İÇİN YENİ YASALAR OLACAK MI?

"Bu geçici, müstakil bir kanun. Bu kanunun uygulanmasında ihtiyaçlar olabilir. Kurulun orada bir yetkisi var. İhtiyaç duyacağı talepler olabilir. Meclis İzleme Komisyonu bir takım önerilerde bulunabilir. Süreç içinde yeni yasal düzenlemelere imkan da var. Kayyum uygulamaları, terör örgütüne destek olma, terör örgütü faaliyetinde kapsamlar, faaliyetler çerçevesinde daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör sona erdikten sonra bir takım adımlar olabilir. Şiddet sarmalından kurtulduktan sonra daha güçlü adımlar elbette atılabilir. "

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Gül
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