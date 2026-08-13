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Yola çıkan ineğe çarpan araç takla attı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilin takla atması ve ardından gelen iki aracın da telef olan ineğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yola çıkan ineğe çarpan araç takla attı: 6 yaralı

Kaza, Çaycuma ilçesi Nebioğlu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan ineğe çarpan ve sürücüsü öğrenilemeyen 74 AAY 240 plakalı otomobil takla attı. Çarpmanın şiddetiyle telef olan inek yola savruldu.

Yola çıkan ineğe çarpan araç takla attı: 6 yaralı 1

YOLA ÇIKAN İNEĞE ÇARPTI: 6 YARALI

Kazayı fark edemeyen DO MP 1970 yabancı plakalı otomobil ile 07 GSU 06 plakalı otomobil de yoldaki cansız hayvana çarptı. Üç aracın karıştığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yola çıkan ineğe çarpan araç takla attı: 6 yaralı 2

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yola çıkan ineğe çarpan araç takla attı: 6 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak İnek kaza
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