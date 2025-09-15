HABER

AK Parti İl Binası önündeki eylemle ilgili gelişme: O polisler görevden uzaklaştırıldı

Adana Valiliği, AK Parti İl Binası önünde 'Gazze' eylemi yapan kadına müdahaleyle ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AK Parti İl Binası önündeki eylemle ilgili gelişme: O polisler görevden uzaklaştırıldı
Hazar Gönüllü

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.

3 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

