AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’den Kurban Bayramı mesajı: Gazze ve Doğu Türkistan vurgusu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdemir, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, İstanbul’da yaşayan vatandaşların bayramını tebrik etti.

“BAYRAMIN HUZUR VE BEREKET GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

İstanbul’un asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olduğunu ifade eden Özdemir, bu mübarek günlerin Türkiye’ye, millete ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Özdemir, mesajında Gazze’den Doğu Türkistan’a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerin dualarında olduğunu belirterek, Türkiye’nin mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini söyledi.

ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Bu yıl Kurban Bayramı’nın manevi iklimini İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü heyecanıyla birlikte yaşadıklarını belirten Özdemir, 29 Mayıs Cuma günü düzenlenecek programa ilişkin de çağrıda bulundu.

Özdemir, Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine” bayramlaşma ve fetih kutlama programı gerçekleştirileceğini açıkladı.

İSTANBULLULAR PROGRAMA DAVET EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet ederek, Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.