HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. AK Parti İstanbul İl Başkanı değişti! Abdullah Özdemir'den ilk açıklama geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı değişti! Abdullah Özdemir'den ilk açıklama geldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.02.2025 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Osman Nuri Kabaktepe’den bayrağı devralan Abdullah Özdemir, yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı değişti! Abdullah Özdemir'den ilk açıklama geldi

AK Parti'de İstanbul İl Başkanlığı'na Abdullah Özdemir getirildi. Özdemir bayrağı devralmasının ardından ilk açıklamalarını basın mensuplarıan yaptı.

q23

TEŞKİLATI SEÇİMLERE HAZIRLAYACAK

Özdemir'in yeni göreviyle birlikte İstanbul'da AK Parti'nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Özdemir, teşkilatı 2028 ve 2029'da yapılması planlanan seçimlere hazırlayacak.

"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kongrede konuşma da gerçekleştiren Özdemir, "Kardeşlik hukukumuzu koruyarak hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yapan Özdemir, siyaset ilgisi ile 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev yapan Özdemir, Kasım 2013’te ise buradan ayrıldı.

Özdemir, hemen ardından 2014 yılında AK Parti Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi.

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

2022 YILINDA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde, meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Abdullah Özdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Abdullah Özdemir ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Ege'deki depremler hakkında korkutan uyarı geldi! Büyük deprem, 6 metrelik tsunami ve yanardağ riski... 3 ilimiz işaret edildi

Ege'deki depremler hakkında korkutan uyarı geldi! Büyük deprem, 6 metrelik tsunami ve yanardağ riski... 3 ilimiz işaret edildi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.