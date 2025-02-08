AK Parti İstanbul İl Başkanı değişti! Abdullah Özdemir'den ilk açıklama geldi

AK Parti'de İstanbul İl Başkanlığı'na Abdullah Özdemir getirildi. Özdemir bayrağı devralmasının ardından ilk açıklamalarını basın mensuplarıan yaptı.

TEŞKİLATI SEÇİMLERE HAZIRLAYACAK

Özdemir'in yeni göreviyle birlikte İstanbul'da AK Parti'nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Özdemir, teşkilatı 2028 ve 2029'da yapılması planlanan seçimlere hazırlayacak.

"HEP BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kongrede konuşma da gerçekleştiren Özdemir, "Kardeşlik hukukumuzu koruyarak hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 Kastamonu doğumlu olan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yapan Özdemir, siyaset ilgisi ile 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev yapan Özdemir, Kasım 2013’te ise buradan ayrıldı.

Özdemir, hemen ardından 2014 yılında AK Parti Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi.

Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında da yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi oldu.

2022 YILINDA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde, meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.

En genç belediye başkanlarından biri olan Özdemir, göreve geldiği 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren sosyal yaşamdan kentsel dönüşüme kadar ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Abdullah Özdemir evli ve 2 çocuk babasıdır.