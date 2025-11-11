HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB iddianamesi paylaşımı: "Ortaya çıkan tablo kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte"

AK Parti İstanbul İl Başkanı İbrahim Özdemir, İBB iddianamesiyle ilgili paylaşım yaptı. Özdemir, "İstanbul’un kaynakları kimlerin elinde nasıl kullanılmış. Ortaya çıkan tablo, kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB iddianamesi paylaşımı: "Ortaya çıkan tablo kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte"
Metin Yamaner

AK Parti İstanbul İl Başkanı İbrahim Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB iddianamesindeki detayları dikkatle incelediğini ve ibretlik bir tablo olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Tüm İstanbullular gibi ben de “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesiyle ilgili detayları dikkatle inceliyorum. İstanbul’un kaynakları kimlerin elinde nasıl kullanılmış. Ortaya çıkan tablo, kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte. 'İstanbul nimet nimet' diyerek çıktıkları yolda geldikleri nokta gerçekten ibretlik bir tablo." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.