AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB iddianamesi paylaşımı: "Ortaya çıkan tablo kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte"

AK Parti İstanbul İl Başkanı İbrahim Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB iddianamesindeki detayları dikkatle incelediğini ve ibretlik bir tablo olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Tüm İstanbullular gibi ben de “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesiyle ilgili detayları dikkatle inceliyorum. İstanbul’un kaynakları kimlerin elinde nasıl kullanılmış. Ortaya çıkan tablo, kamu vicdanını derinden sarsacak nitelikte. 'İstanbul nimet nimet' diyerek çıktıkları yolda geldikleri nokta gerçekten ibretlik bir tablo." ifadelerini kullandı.