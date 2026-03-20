AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bayramlaşma programı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı düzenlediği bayramlaşma programı, bakanların katılımıyla yapıldı. İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, İl Başkanı Abdullah Özdemir, MKYK üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubu ve vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI DİNLETİLDİ

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajı katılımcılara dinletildi. Bayramlaşma programının açılışında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce selamlama konuşması yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan ayı boyunca İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Teşkilatın tüm kademeleriyle sahada olduğunu belirten Özdemir, yüz binlerce haneye ulaşıldığını, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık desteği sağlandığını ifade etti. Ramazan süresince meydanlarda ve hastanelerde iftar saatlerinde ikramlarda bulunulduğunu, 3 bin 600 camide teravih sonrası vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirten Özdemir, kadın ve gençlik kollarının da üniversite iftarları, hane ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle sahada aktif rol aldığını kaydetti. Özdemir, İstanbul’da Ramazan’ın güçlü bir şekilde yaşandığını belirterek, bu birlik ve beraberlik ikliminin yılın tamamına yayılması temennisinde bulundu.

BAKAN KACIR'DAN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada zorlu bir dönemden geçtiğini ancak birlik ve beraberlik sayesinde Ramazan Bayramı’nın huzur içinde idrak edildiğini söyledi. Kacır, Türkiye’nin her alanda daha güçlü hale geldiğini belirterek, bu gücün en önemli unsurunun birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise, partinin kuruluşundan bu yana güçlü bir teşkilat yapısıyla yoluna devam ettiğini belirtti. Demir, Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada huzur içinde olmasında liderlik ve teşkilat yapısının önemli rol oynadığını dile getirdi. Konuşmaların ardından teşkilat mensupları bayramlaşırken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA