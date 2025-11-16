AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser trafik kazası geçirdi

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi.

LEVHAYA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.