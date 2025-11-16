HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser trafik kazası geçirdi

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser trafik kazası geçirdi
Çiğdem Sevinç

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser trafik kazası geçirdi 1

LEVHAYA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser trafik kazası geçirdi 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kameradaTrafik kazasında 1 polisimiz şehit olmuştu! Korkunç kaza anı kamerada
Siirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldıSiirt’te karda araçlar yolda mahsur kaldı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Milletvekili ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.