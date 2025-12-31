HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı: Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni yıl paylaşımı: Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yıl dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın insanlık için en ağır ve acı olayının Gazze olmaya devam ettiğini belirtti.

Her yılın bir muhasebesinin olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ama Gazze her türlü değerlendirmenin ötesinde bir insanlık acısıdır. Cumhurbaşkanı'mız 'insanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olarak Gazze'yi her platformda gündemde tuttu. Önümüzdeki sene Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun. Gazze, insanlık demektir. Yeni yıl Gazze'ye umut getirsin."Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kiribati, 2026'ya giren ilk ülke olduKiribati, 2026'ya giren ilk ülke oldu
Bahçeli'den SDG çıkışı: 'Aksi halde vahim olacak'Bahçeli'den SDG çıkışı: 'Aksi halde vahim olacak'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gazze yeni yıl
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.