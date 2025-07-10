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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Srebrenitsa’da

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet; Srebrenitsa’da temaslarda bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Srebrenitsa’da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ile Srebrenitsa’da temaslarda bulunan Hulusi Akar; Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ve Mehmetçiği ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Srebrenitsa’da 1

"SREBRENİTSA 20’NCİ YÜZYILIN SON SOYKIRIMI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akar; "Her köşesinde şanlı tarihimizden, medeniyetimizden izler bulunan; dost, kardeş ve mahzun, Evlad-ı Fatihan Saraybosna’dayız. Srebrenitsa 20’nci yüzyılın son soykırımı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki heyetimizle; Mehmetçiği, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettik. Boşnak dost ve kardeşlerimiz ile buluştuk. Yarın da insanlığın, ahlakın yok olduğu, alçaklığın zirve yaptığı Srebrenitsa soykırımını anacağız. Unutmadık, unutmayacağız, hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

10 Temmuz 2025
10 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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