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  4. AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.02.2025 08:20
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AK Parti pazar günü yapacağı kongrenin hazırlıklarını sürdürüyor. 8. Olağan Kongre'ye 9 parti davet edildi. 3 partiye ise davetiye gönderilmedi. Partilerden birinin DEM Parti olduğu belirlenirken diğer iki partinin AK Parti'den ayrılan isimlerinden kurduğu DEVA ve Gelecek olması dikkat çekti.

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, pazar günü yapılacak 8. Olağan Kongre’nin hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Merkezinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Kandemir, hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını belirterek, dokuz siyasi partiye davet gönderdiklerini söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre DEM ile birlikte AK Parti’den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek’e davetiye gönderilmedi.

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100 bin kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Kandemir özetle şunları söyledi:

CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisine davet gönderdik. 88 ülkeden 95 büyükelçi, 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisi katılım için geri bildirim gönderdi. Kongremize 127 yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu katılacak. Şehit aileleri, gaziler ve özel gereksinimli bireyler ile temsilcileri kongremizde olacak. Türkiye’nin bütün renklerini temsil anlamında göreceğiz.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Kongreler, partilerin kendilerini gözden geçirdikleri en önemli iç organizasyonlarıdır. 120 günde gençlik ve kadın kolları kongrelerimiz de dahil 3 bin 162 kongreyi tamamladık. Kongrelerimiz 5 milyon kişiyi ağırladı, 1 milyonun üzerinde, ‘yönetim kurullarınızda görev almak istiyorum’ başvurusu aldı. Kongrelerimiz çok büyük coşkuyla gerçekleşti. İlçelerde yüzde 65, illerde yüzde 75 değişim gerçekleşti. Üye sayımızı artırdık. Yönetim kadrolarımızda yaş ortalamaları düştü. Teşkilatımız gençleşti. Kadın temsiliyeti arttı.

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“ERKEN SEÇİM YOK”

Erkan Kandemir, CHP’nin erken seçim çağrısına yönelik soruları da cevapladı. Kandemir “Millet gündemine girerse bizim gündemimize girer, milletin gündeminde böyle bir şey yok. Önümüze ve işimize bakıyoruz” dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlara ilişkin de Kandemir “Terörün adının geçmediği bir Türkiye hayal ediyoruz. Tarihsel olarak bir fırsat yakalandığına inanıyoruz. İlk adımların, DEM’de görüşmeyi yürüten isimlerin söylemlerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Umut ediyoruz ki sürecin sonunda PKK ve Suriye’deki uzantıları silah bırakır” diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan kongre ak parti deva gelecek partisi
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