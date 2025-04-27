AK Partili eski bakan ve milletvekili Vahit Kirişçi torpil isteği mesajını yanlışlıkla paylaşmıştı! O ismin 1. sıradan işe alındığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde AK Partili eski bakan ve milletvekili Vahit Kirişçi'nin WhatsApp üzerinden yanlışlıkla Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi Muhtarı Sinan Kilit'in kendisine attığı mesajı paylaşmıştı. Kirişçi'nin paylaştığı gönderide muhtar Kilit, Avni Gök isimli biri için torpil istediği görülmüştü.

Paylaşımda Muhtar Sinan Kilit'in "Sayın bakanım, şu anda Maraş Orman Müdürlüğünde mülakata giren yeğenim Avni Gök krediler operatör olarak mülakata giriyor. Sizlerden ricam sayın bakanım biz yıllardır davamıza emek veren mahalleyiz vermeye de devam edeceğiz sizden tek bir isteğim var mülakatta olan Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

AVNİ GÖK'ÜN İŞE 1. SIRADAN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

O paylaşımın ardından torpil isteyen Avni Gök'ün işe alımlarda 1. sıradan yerleştiği ortaya çıktı.