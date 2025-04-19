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AK Parti Milletvekili Baykoç'tan Erdal Beşikçioğlu'na eleştiri: "Keşke önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa"

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut teşkilatının düzenlediği ilçe danışma toplantısında açıklamalar yaptı. CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu eleştiren Baykoç, "Keşke önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa. En azından rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa" dedi.

AK Parti Milletvekili Baykoç'tan Erdal Beşikçioğlu'na eleştiri: "Keşke önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa"

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut teşkilatının toplantısında konuştu. Baykoç, konuşmasında Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı dizilere göndermelerde de bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKLINA GELDİ SANDIM”

Son günlerde Behzat Ç. dizisiyle ilgili gördüğü bir haberden bahseden Baykoç, “Önce sayın başkanın diziden ayrıldığını sandım. Dedim ki herhalde belediye başkanlığı aklına geldi, oyunculuğu bırakıp asli görevine dönecek. Ama meğer öyle değilmiş” dedi.

Beşikçioğlu’nun oyunculuğunu övdüğü başka bir yapımı da hatırlatan Baykoç, “Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nu oynadığı dizide çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Gerçekten etkileyici bir yapımdı” ifadelerini kullandı.

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‘‘EN AZINDAN ROLDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPSA”

Milletvekili Baykoç, Beşikçioğlu’nun oyunculuk kariyerine atıfta bulunarak, “Keşke bu adamcağızın önüne bir senaryo konsa ya da bir yapım sunulsa da belediye başkanı rolünü oynasa. En azından rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa" sözlerini kullandı.

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“TOKAT ATAN HEP AYNI ZİHNİYET: CHP!”

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik tarihsel bir eleştiride bulunan Baykoç, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı tüm krizlerin kaynağında CHP zihniyeti olduğunu söyledi. “Her on yılda bir, bu milletin farklı kesimleri CHP zihniyeti tarafından tokatlanmıştır” diyen Baykoç sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘İstisnasız söylüyorum, her on senede bir bu memleketin asli evlatları bu parti tarafından ve bu partinin ideolojisi tarafından tokat yemiştir. İstisnasız her on senede bir Kürtler tokat yemiştir, Müslümanlar tokat yemiştir, Türkler tokat yemiştir; ülkücüler tokat yemiştir, komünistler tokat yemiştir, solcular tokat yemiştir. Tokat atan hep aynıdır: Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Tokat yiyen ise bu milletin hangi siyasi görüşten olursa olsun asil ve asli evlatlarıdır.’’Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Etimesgut
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