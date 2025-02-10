AK Parti milletvekili İrfan Çelikaslan’ın firmasında grev! Gerginlik çıktı: “Benim zenginliğimi Allah verdi”

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın sahibi olduğu Çelikaslan Tekstil’de çalışan işçilere yüzde 30 zam yapıldı. İşçilerin yüzde 50’lik zam talebi de kabul edilmeyince grev kararı alındı.

Dün akşam grevi sonlandırmak için işçilerin yanına gelen AK Parti Gaziantep Milletvekili patron İrfan Çelikaslan zammı artırmamak için direndi.

"BU KADAR PARA KAZANDIN, ZENGİN OLDUN"

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Bu kadar para kazandın, zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi?” diye patron milletvekili ile tartıştı.

"BENİM ZENGİNLİĞİMİ ALLAH VERDİ"

Halk TV'nin haberine göre İrfan Çelikaslan ise sendika başkanına “Benim zenginliğimi Allah verdi” diye cevap verdi.