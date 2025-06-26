AK Parti'nin önerisi kabul edildi! TBMM çalışma süresi 1 ay uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti'nin verdiği grup önerisi kabul edildi. Öneriye göre 1 Temmuz'da tatile girecek olan Meclis, 31 Temmuz'a kadar çalışacak.

4 ÖNEMLİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Kabul edilen öneriyle birlikte dört önemli kanun teklifinin görüşülmesi hedefleniyor. Bunlar arasında 198 sıra sayılı İklim Kanunu Teklifi öne çıkıyor. Ayrıca 185 ve 124 sıra sayılı uluslararası antlaşmalar da gündemde yer alıyor. 215 sıra sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de uzatılan süreçte ele alınacak. Bu kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Meclis çalışmaları sürecek.