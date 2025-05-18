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AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına? Kökünden çözeceğiz!"

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifinde yer alan, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlarla ilgili detaya Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. "İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş" diyen İmamoğlu, buna karşılık atacakları adımları duyururken "Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına?" diye bir soru yöneltti.

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına? Kökünden çözeceğiz!"

AK Parti, birçok düzenlemeyi içeren 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifteki öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlarla ilgili düzenleme Ekrem İmamoğlu'nu isyan ettirdi.

"KOLTUK DIŞINDA BİR ARZUN, BİR HIRSIN, BİR İSTEĞİN KALMADI, ANLADIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık hiçbir şeyi gerektiği gibi yapamıyorsun, anladık. Koltuk dışında bir arzun, bir hırsın, bir isteğin kalmadı, anladık. Parayı tefeciye, faizciye, vurguncuya harcıyorsun onu da anladık" ifadelerini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti:

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"HİÇ Mİ MERHAMETİN KALMADI MİLLETİN EVLATLARINA"

"Anlayamadığım, yapana niye engel olmaya çalışıyorsun? Hiç mi merhametin kalmadı bu milletin evlatlarına? İktidar, belediyelerin öğrenci yurdu açmasını önlemek için yasa teklifi hazırlıyormuş.

"YURT SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ"

O zaman ne yapacağımız belli, daha çok öğrenciye yurt yapacak daha çok gencin barınma sorununu çözeceğiz. İmkanı olan bütün CHP’li belediyelerimiz yurt yapıyor, yakında millet iktidara gelince yurt sorununu da kökünden çözeceğiz. Gençlerimizi hak ettikleri gibi kaliteli, güvenli ve ekonomik yurtlarda yaşatacağız."

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ÖĞRENCİLERE ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLARA İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 35 maddelik yasa teklifle Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. AA'nın aktardığına göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Öğrenci yurdu yurt
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