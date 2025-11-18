AK Parti, Sezai Karakoç'u ölümünün dördüncü yılında unutmadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala,"Sezai Karakoç, tuğlaları kelimeler olan, sütunları düşünceler olan, ruhu diriliş olan bir uygarlık inşa etmeye çalıştı." dedi.

Programın açılışında AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları, Sezai Karakoç'un vefatının 4. yılı dolayısıyla bestelediği "Yağmur Duası" şiirini seslendirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, programda yaptığı konuşmaya Şair Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirinden "Zambaklar en ıssız yerlerde açar/ Ve vardır her vahşi çiçekte gurur/Bir mumun ardında bekleyen rüzgar/ Işıksız ruhumu sallar da durur/ Zambaklar en ıssız yerlerde açar." dizelerini okuyarak başladı.

"RUHU DİRİLİŞ OLAN BİR UYGARLIK İNŞA ETMEYE ÇALIŞTI"

Karakoç'un bir zambak gibi yaşadığını, ıssız ve yalnız olduğunu belirten Ala, "Yalnızdı ama çok kalabalıktı. Düşünceleriyle, zihnimizde bir uygarlık inşa etmeye çalıştı kelimelerle. Sezai Karakoç, tuğlaları kelimeler olan, sütunları düşünceler olan, ruhu diriliş olan bir uygarlık inşa etmeye çalıştı" diye konuştu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'a teşekkür eden Ala, "Politika çölleşmemeli, politik alan çölleşmemeli. O beslenmeli entelektüel faaliyetlerle ki yolumuza devam etme gücü bulalım." diye konuştu.

"BİR UYGARLIK MÜCADELESİ VERDİ"

Karakoç'un kendi deyimiyle "koşu bittikten sonra da koşan atlardan" olduğunu söyleyen Ala, "Kendisi öldü ama zihnimizde yaşıyor. O, koşu bittikten sonra da koştuğu için şimdi zihnimizde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karakoç'un bir uygarlık mücadelesi verdiğini kaydeden Ala, "Onun mücadelesini anlamak için, Sezai Karakoç balkonundan Baudelaire'in balkonuna bakmak lazım. Şimdi detaylandıracak değiliz ama iki uygarlığın umdelerini, dünyaya bakışını o kadar güzel ortaya koyan bir münevverdi ki aydındı ki bizi aydınlattı. Hem de nerede? Cemil Meriç üstadın söylediği gibi, nerede bir ışık görülse yangın sanıp söndürmeye korkanların arasında bunu yaptı." diye konuştu.

Karakoç'un kendi donanımını, kendi düşüncelerini toplumla paylaşan bir aydın olduğunu ifade eden Ala şunları kaydetti:

Sezai Karakoç'un ağustos böceği üzerinden Batı ile Doğu felsefesi arasındaki farkı ortaya koyduğunu dile getiren Ala, Sezai Karakoç'un "Ağustos Böceği Bir Meşaledir" şiirinden dizeler okudu.

"SEZAİ KARAKOÇ'U ANLATMAK KELİMELERE SIĞMAZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da, Yücel Arzen Hacıoğulları'na Sezai Karakoç ile özdeşleşen güzel bestesi için teşekkür etti.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak Türkiye'nin düşünce hayatına, fikir hayatına, edebiyat dünyasına, sanat dünyasına üretimleriyle, eserleriyle katkıda bulunanları anmak, dinlemek ve onları yad etmek istediklerini söyleyen Yayman, Kütüphane Sohbetleri'nin devam edeceğini bildirdi.

Sezai Karakoç'un hikayesinin sadece kendi dönemine değil bugünün gençliğine de ilham kaynağı olacağını belirten Yayman, "Sezai Karakoç'u anlatmak kelimelere sığmaz. O bir dertli adam, o bir düşünce adamı, o bir şair, o bir edebiyatçı, o bir hikaye yazarı, o bir fikir adamı ve o bu ülkeye, bu topraklara ve bu ülkenin değerlerine, İslamiyet'e inanmış bir insan." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir siyasi partide ilk defa Sezai Karakoç'un anıldığını dile getiren Yayman, "Bir partide böyle faaliyetlerin yapılmasını bizatihi değerli buluyorum. Çünkü siyasetin konuşulduğu bir atmosferde edebiyatı konuşmak, sanatı konuşmak, kreatif değerleri konuşmak, düşünceyi konuşmak herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlardan bir tanesi." dedi.

SEZAİ KARAKOÇ İÇİN PANEL DÜZENLENDİ

Programda açılış konuşmalarının ardından AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal moderatörlüğünde bir de panel düzenlendi. Medeniyeti bugüne taşıyanların hep şairler ve edebiyatçıların olduğunu dile getiren Ünal, "Çünkü o dili kurmak, o düşünceyi yeniden inşa etmek, o köprüleri yeniden kurmak hala bizim bir çaba olarak sürdürdüğümüz bir şey. Çünkü medeniyet yukarıdan aşağı bir hafıza ve hafızada ortaya çıkan kopukluk, orada ortaya çıkan kesinti, o büyük birikimin, o büyük medeniyetin yaşadığı kopukluk ve yeniden inşa çabası kaçınılmaz olarak Sezai Bey'in de dilinde kendisini ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Sezai Karakoç'un bir medeniyet tasavvuru inşa eden bir sanatçı olduğunu ve ömrünü inandığı gibi yaşadığını söyledi. Konuşmasında Sezai Karakoç'un hayatını anlatan Eker, "Rüzgar" şiirini okudu.

Eker, panelin ilk oturumu tamamlandıktan sonra Hisar Dergisi'nde 1952'de yayımlanan Mona Roza şiirinin "Aşk ve Çileler" başlıklı ilk bölümünü okudu. Eker'e Yücel Arzen de piyanosuyla eşlik etti.

Panelde Prof. Dr. Münire Kevser Baş ve Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı da Sezai Karakoç'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Şen ve Ömer İleri, Yusuf İbiş ile çok sayıda AK Parti milletvekili de katıldı.