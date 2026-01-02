Bakan Yerlikaya duyurdu: "Polislerimizin üzerine motosiklet süren şahıslar tutuklandı"

Antlaya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması yaoan görev polislerin üzerine motosikletini süren motosiklet sürücüleri gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerde yer alan 3 motosiklet sürücüsünün yakalandığını 'Gereği yapıldı' sözleriyle duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Gereği Yapıldı!

Polislerimizin üzerine motosiklet süren şahıslar tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. Gereği Yapıldı.

M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu tür davranışlara "DUR" diyerek Trafik Kültürünü Hep Birlikte Oluşturmalıyız!

Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı

✓ Kazaları önlemek,

✓ Can kaybını en aza indirmek,

✓ Sürücülerin davranış biçimlerini

olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız!"

