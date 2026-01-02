HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Polislerimizin üzerine motosiklet süren şahıslar tutuklandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücülerinin jandarma tarafından yakalandığını duyurdu.

Mustafa Fidan

Antlaya'nın Alanya ilçesinde yol uygulaması yaoan görev polislerin üzerine motosikletini süren motosiklet sürücüleri gündem olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerde yer alan 3 motosiklet sürücüsünün yakalandığını 'Gereği yapıldı' sözleriyle duyurdu.

MOTOSİKLETİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜLER: YAKALANDILAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Gereği Yapıldı!
Polislerimizin üzerine motosiklet süren şahıslar tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yol uygulaması sırasında, görevli polislerimizin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yapan M.A., D.U., Y.A. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri Jandarmamız tarafından yakalandı. Gereği Yapıldı.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

M.A. ve D.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu tür davranışlara "DUR" diyerek Trafik Kültürünü Hep Birlikte Oluşturmalıyız!

Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı
✓ Kazaları önlemek,
✓ Can kaybını en aza indirmek,
✓ Sürücülerin davranış biçimlerini
olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik kurallarını yok sayan, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız!"

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

