HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun'da acı olay! Polis memuru intihar etti

Giresun'un Piraziz ilçesinde görev yapan trafik polisi, beylik tabancasıyla intihar etti. Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da acı olay! Polis memuru intihar etti

Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2020 yılından beri trafik polisi olarak görev yapan Emrah Sevim, sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"
İstanbul'da '10 kardeşler' suç örgütüne operasyon! Tutuklandılarİstanbul'da '10 kardeşler' suç örgütüne operasyon! Tutuklandılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı

İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.