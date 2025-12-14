HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avustralya'daki terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avustralya'daki terör saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avustralya daki terör saldırısını lanetliyoruz" 1

"AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralıTokat'ta otomobil traktörle çarpıştı: 4 yaralı
Adana’da motosiklet kazası: 1 ölüAdana’da motosiklet kazası: 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Ömer Çelik terör saldırısı
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.