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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"
Metin Yamaner

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor.

Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Artık süreç fiziken başlamıştır anlamına geliyor. Öncelik Irak olarak belirlenmiş durumda. Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacaktır.

Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır.

Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Meclis komisyonu PKK'nın feshi ve silah bırakmayla ilgili yol hazırlığı yapacak.

Muhalefetin eleştirilerinden yararlanmaya çalışıyoruz. 'İhanet', 'taviz' gibi söylemler doğru bir şey değil. Devletin temel değerlerinde müzakere söz konusu değil. Burada odağımızı kaybetmeyelim. Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç var ama bunu siyah-beyaza çevirmemek lazım. Şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol vuracağız.

Meclis'in bu şekilde devreye girmesi çok kıymetli. Bunu sakin bir şekilde tartışalım.

Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz.

Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum." dedi.

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Ömer Çelik
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