AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmediğini ifade etti. Çelik, "Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırgan politikalarına tepkiler çoğalıyor. AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef almasını katliam ve işgal siyaseti olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Çelik, "İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor" dedi.

"İŞGAL SİYASETİNDEN BAŞKA BİR AMAÇ GÜTMÜYOR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır.

Bu saldırıların birileri tarafından "İsrail'in güvenliği" olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.

"ONLAR İSRAİL'İN SOYKIRIM SİYASETİNİN APARATIDIR"

Bugün Suriye'nin içinde hangi odaklar Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail'in soykırım siyasetinin aparatıdır.

Cumhurbaşkanımız, Suriye'nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi en güçlü şekilde açıkladı. Bu iradenin karşısında durmaya çalışanların İsrail planının parçası olmaktan başka elde edeceği birşey yoktur."

