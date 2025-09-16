HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya yanıt! 'İnsanlık ittifakı' çıkışı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerine yanıt vererek "İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya yanıt! 'İnsanlık ittifakı' çıkışı
Recep Demircan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

"İNSANLIK İTTİFAKI" ÇIKIŞI

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acı olay! Anne yaralandı, bebeği hayatını kaybettiAcı olay! Anne yaralandı, bebeği hayatını kaybetti
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebiBayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.