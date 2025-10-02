HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e: "Bu çağdaş Naziler hesap verecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de insani koridor açmak için yola çıkan Sumud Filosu'nda alıkonulan kişi ve gemiler için bir mesaj paylaştı. Filoda 37 Türk vatandaşının alıkonması hakkında Çelik, "İsrail'in vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir." ifadelerinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e: "Bu çağdaş Naziler hesap verecek"
Doğukan Akbayır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sumud Filosu'nda alıkonan kişiler hakkında İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ten İsrail e: "Bu çağdaş Naziler hesap verecek" 1

"BU ÇAĞDAŞ NAZİLER HESAP VERECEK"

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar.

İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail’in saldırıları bir kere daha “insanlığa karşı işlenmiş suç” ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ten İsrail e: "Bu çağdaş Naziler hesap verecek" 2

Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, Özgür Filistin ve “İNSANLIĞIN EVİ GAZZE”nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi.

Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecekBir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecek
Instagram bizi dinliyor mu? Başkanı açıkladıInstagram bizi dinliyor mu? Başkanı açıkladı

Anahtar Kelimeler:
İsrail ak parti Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.