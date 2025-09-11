AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail sözleri! "Saldırılar barış isteyen ülkelere dönük saldırıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

MYK'mızda tabii birinci gündemimiz Gazze'ydi. Orada öldürülen çocuklara bir kez daha dikkat çekmek için. Dünyanın her yerinde çocuklar okuluna kavuşurken bundan mahkum bırakılan çocuklara dikkat çekmek için gençlik kollarımız boş sıralar adında bir etkinlik gerçekleştirdi. Bütün illerimizde bu etkinliği gerçekleştiren gençlerimizi tebrik ediyoruz.

"İSRAİL'İN BU SALDIRGANLIĞI, BARIŞ İSTEYEN ÜLKELERE DÖNÜK SALDIRIDIR"

Varılan süreç İsrail'in kendini savunma hakkı diyenleri mahcup edecek diyorduk. İsrail saldırganlığı İran'a Yemen'e yayıldığı gibi dost ülke Katar'da saldırı gerçekleştirdi. Hamas bir irade koymuştu ortaya. Meşru şartları kabul edeceğini söylemiş ve çağrılara olumlu yanıt vermişti. Ne zaman Hamas barışı için çağrıları kabul etse ya bir suikat gerçekleştirdiler ya bir saldırı. Hamas şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Barış şartlarını değerlendiren toplantıda Katar'da hedef aldılar Hamas'ı. Müzakere heyetini bile tuza düşürecek kadar sinsi yaklaşımdalar. Bu çağrı yapan ülkeler de bu şekilde hedef alındı. Bu İsrail saldırganlığı, bu barbarca terör eylemi barış isteyen ülkelere dönük saldırıdır. Bu doğrudan uluslararası toplumun çağrısına dönük saldırıdır. Aynı şekilde insanlığın çeşitli ailelerinden Gazze'deki Siyonist siyasetin parçası haline getirilmiş, kıtlığın silah olmasına karşı çıkmak için yola çıkan filoya iki kere saldırmıştır İsrail. Her türlü insani duruşa saldırmak için fırsat bekliyorlar. Bunun da uluslararası toplum tarafından engellenmeli.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyet ile yürütüyoruz. Cumhur ittifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyor ve gereken çalışmaları yapıyoruz. Sabotajları da bütünüyle takip ediyoruz. Birilerinin PKK'nın feshi dışında bir gündeme kaydırmaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Gündem silah bırakılması, silahların yakılmasıdır. Birilerinin burayı enfekte etmesine, odak kaybı oluşturmasına. Odak bellidir, gündem bellidir. Bir devlet politikası olarak ilgili kurumlar üzerine düşeni yapmaktadır. Yapılmak istenileni de görüyoruz. Silah bırakma sürecini saptırmaya dönük yaklaşımları yakından takip ediyoruz. Bunlara dönük yapılacak değerlendirmeler vardır ama esas mesele polemiklerle vakit kaybetmemektir.

Türkiye'ye şurası saldıracak burası saldıracak gibi gündemleri dikkate almamak lazım. Türkiye kudretli bir ülkedir. Şu gazeteci bu gazeteci bir şey söylemiş; bunları değerlendirmek bile zaman kaybı. Bu kişilere gerektiğinden fazla alan almak gibi sonuç doğuruyor. Bunların hepsi yok hükmündedir. Bu şer şebekelerinin bizi övmesi halinde bu bizim için alarm durumudur. Bunları konuşmak yerine Türkiye'nin bölge barışı için attığı adımları konuşmak daha iyi yaklaşım olacaktır. Tarih boyunca ülkemiz birçok kez tehdit edildi. Bu tehditlere verilen tarihi cevaplardan biri Atatürk'ün 'Geldikleri gibi giderler' sözüdür. Diğeri de Cumhurbaşkanımızın "Bir gece ansızın geliriz' sözüdür. Önemli olan kimin olumsuz söz söylediği değil Türkiye'nin ne yaptığıdır.

