AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' açıklaması: "Günler içinde kurulacak"

Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek. Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor.

"PKK'NIN TÜM KOLLARI SİLAH BIRAKMALI, ORTADAN KALKMALI"

PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

"KOMİSYON GÜNLER İÇİNDE KURULACAK"

Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir. Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak.

"GÜRUH İFADESİNİ KULLANAN KİŞİNİN KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası bir takım uslüpların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz. AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder. Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Eleştiriler kıymetlidir dinlemek isteriz. Ama sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor"