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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası haline döndüğünü ifade ettiği açıklamasında, "PKK silah bırakmalıdır. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleri ile takip ediliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır"
Doğukan Akbayır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

"Gelinen noktada Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır. Bütün boyutlarıyla süreç devam etmektedir. Terör örgütünün silah bırakarak kendini feshetmesi gerekmektedir. Bununla ortaya çıkacak süreç yeni bir aşamaya işaret edecektir. Bu durum bölgemizdeki kaynamanın birtakım fay hatlarının hareket etmesi açısından son derece etkili olacaktır. Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerjiyle donatılmasına işaret edecektir. Her somut adım yeni olumlu adım ve karşılıkları beraberinde getirecektir. Bu çerçevede terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararın hemen açıklanması önemlidir. Bunun sözde kalmaması gerekiyor. Somut olarak nasıl hayata geçirileceği devlet kurumlarımızca incelenecektir.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Dün akşam gece geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim başladı. Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle Hindistan'ın saldırısını şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için adımlar gerekir. Hindistan sorumsuz ve kışkırtıcı şekilde bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bölgede savaşı tetikleyecek adımların önüne geçilmeli."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Ömer Çelik ak parti Terörsüz Türkiye
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