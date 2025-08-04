AK Parti ve MHP'nin ardından CHP'den de geldi! TBMM'de kurulacak komisyon için yeni isim önerisi: "Bu kelimeler mutlaka olmalı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini, 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

CHP'DEN KOMİSYON İÇİN İSİM ÖNERİSİ

Komisyonun adı konusunda MHP "Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu" önerisinde bulunmuş, AK Parti ise "Terörsüz Türkiye Komisyonu" olarak isimlendirmişti. CHP'den de bir öneri geldi.

"ADINDA BU İKİ KELİME MUTLAKA OLMALI"

CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyon üyesi Murat Emir, partisinin komisyonun ismi için "Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" önerisinde bulunduğunu duyurdu.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Emir komisyonla ilgili şunları kaydetti:

"Komisyonun adı çok önemlidir. Bu komisyonun adında 'demokrasi' ve 'adalet' mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmaksızın Türkiye'deki kardeşliği, toplumsal barışı inşa etmemiz, kalıcı bir şekilde yerleştirmemiz olanaksızdır. Türkiye'nin bütünü için 86 milyon için tüm illerimiz için tabii Kürt sorununu gören, tespit eden, anlayan, çözümüne dönük demokratik adımları atmaktan çekinmeyen ama bütün bunları yaparken tüm Türkiye'ye de demokrasi öneren, tüm Türkiye'deki demokrasi çıtamızı yükseltmeyi öneren, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek.

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararlarının ihlal edilmesini ortadan kaldıracak, seçilmişlerin cezaevinde tutulmasını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Bizim demokrasi eşitlik ve toplumsal mutabakat gibi bir önerimiz var ama bizim için demokrasi ve adalet olmazsa olmazımızdır. Demokrasi ve adalet kavramlarının mutlaka bu isim içerisinde olması gerekir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır