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AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Güngör, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim" dedi.

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama
Recep Demircan

Ankara'da yarın gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün adının da belediye başkanları arasında olduğu öne sürüldü.

AK Parti ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör den açıklama 1

İDDİALARA YANIT VERDİ

Güngör iddialar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Güngör açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Benim siyasi duruşum nettir.

Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim.

Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım.

Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan'a, Ankara'ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Nallıhan ak parti
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