AK Parti'ye geçmesini Meral Akşener mi engelledi? Ümit Dikbayır için olay iddia

İYİ Parti'den istifa ederek CHP saflarına katılan ve mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'den de istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Milletvekili Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu. Söz konusu iddiaları gündemdeki yerini korurken, geçişin neden gerçekleşmediğine ilişkin yeni kulis bilgileri ortaya atıldı.

BÜLENT TURAN MI İSTEMEDİ?

Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Dikbayır’ın AK Parti’ye geçiş ihtimali son günlerde parti kulislerinde konuşuluyordu. Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın 8 Ağustos’ta yaptığı bir konuşmanın ardından bu ihtimalin zayıfladığı ileri sürüldü.

Turan’ın konuşmasında, kendi partisinde disiplin sorunu yaşayan veya partisinden sorunlu şekilde ayrılan isimlerin AK Parti’ye katılımına mesafeli yaklaşılması gerektiği yönünde mesajlar verdiği belirtildi. Saymaz, bu sözlerin doğrudan isim verilmemesine rağmen Ümit Dikbayır’a yönelik olduğu yorumunu yaptı.

DİKBAYIR İDDİALARI REDDETTİ

Dikbayır ise 14 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetti. Böylece bir süredir kamuoyunda konuşulan transfer beklentisine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

"MERAL AKŞENER" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan tarafından farklı bir iddia da gündeme getirildi. Burhan, Dikbayır’ın AK Parti’ye geçmek istediğini ancak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu geçişe karşı çıktığını öne sürdü.

Tv100'deki yayında konuşan Burhan, şunları söyledi:

“Ümit Dikbayır’la ilgili az önce Barış Yarkadaş, ‘Ümit Dikbayır geçemedi’ dedi. Evet, Ümit Dikbayır geçmek istedi. Onu söyleyeyim. Bugün her ne kadar ‘Benim ilgim, alakam yok’ dese de Ümit Dikbayır geçmek istedi. Ancak bildiğim kadarıyla, kulağıma gelen bilgilere göre Sayın Meral Akşener iki isme sıcak bakmıyor. Haklarında olumsuz rapor ve bilgi paylaştığını biliyorum. Yani Meral Hanım iki isme şerh koymuş durumda. Dolayısıyla Ümit Dikbayır konusunda Meral Hanım’ın etkisi olduğunu söyleyebilirim"