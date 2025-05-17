AK Partili Ahmet Zenbilci'nin oğluyla ilgili bomba iddialar! Diyarbakır-Adana otoyolunu esrar hattına mı çevirdi? İfadeleri ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz yıl istifasını açıklayan AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci hakkındaki iddiaları Türkiye gündemine oturacak cinsten. Muhammed Tayyip Zenbilci'nin Diyarbakır-Adana arasında kurduğu 'uyuşturucu otoyolu' ise skandalların en ses getirecek olanı! İşte haberin tüm detayları!

SKANDAL İDDİALAR!

Saymaz bugün köşesinde "Diyarbakır-Adana otoyolunu esrar hattına çevirmiş" başlığıyla paylaştığı yazısında çok konuşulacak bilgiler paylaştı.

Saymaz'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

"Önceki günün haberiydi.

Okumuşsunuzdur.

İSTİFASINDAN SONRA DA MİLLETVEKİLİ SIFATINI KULLANMIŞ...

Geçen yıl oğlu uyuşturucu satmaktan tutuklanınca partisinden istifa ettiğini açıklayan AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, meğer herkesi kandırmış! Sözde istifadan sonra TBMM’de AK Parti milletvekili sıfatıyla oylamalara katılmaya ve partisinin sıralarında oturmaya devam etmiş.

Zenbilci’nin istifa açıklaması kuru bir yalandan ibaretmiş…

Oğlu Muhammed Tayyip de babasından farklı değil.

DİYARBAKIR-ADANA OTOYOLUNDA ESRAR SEFERİNE ÇIKIYORMUŞ

Aracındaki 25 kilogram uyuşturucudan bihaber olduğunu iddia etmişti. Halbuki Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre TBMM araç kartı bulunan araçla Diyarbakır’dan valizler dolusu uyuşturucuyu teslim alıp iki suç ortağıyla birlikte Adana’da satıyormuş. Üstelik yakalandığı gün Diyarbakır-Adana otoyolundaki dördüncü esrar seferiymiş.

İkamet adresi Kanada

Muhammed Tayyip Zenbilci, 1993 doğumlu.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin oğlu.

İkamet adresi Kanada’nın Niagara Falls (Niagara Şelalesi) şehri görünüyor.

Çiftçilikle uğraştığını, aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu ifade ediyor.

İki valizde 25 kilo esrar

Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu yargılamanın iddianamesine göre…

TBMM ARACIYLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Narkotik ekipleri 29 Eylül 2024’te E-90 TAG (Tarsus - Adana - Gaziantep) otoyolu üzerinde Gaziantep’ten Adana’ya giden araçlarda rutin uygulamaya başladı.

Saat 21.30’da 01 ZG 390 plakalı bir araç durduruldu.

Üzerinden TBMM araç kartı vardı.

Direksiyondaki kişi Muhammed Tayyip Zenbilci’ydi.

Zenbilci, aşırı tedirgindi.

Araçtan uyuşturucu kokusu geliyordu.

Narkotik köpeği bagaja gelince tepki verdi.

Arama kararı alındı.

Bagajda iki valiz bulunuyordu.

Birinci valizde 22 paket çıktı. Bu paketler şeffaf streç filmlerle sarılıydı. Paketlerde, 20 kat fazla bağımlılık yaratan, farklı kenevir tohumlarının harmanlanmasıyla elde edilen ‘skunk’ adı verilen esrar vardı. Ağırlığı 12 kilogram 220 gramdı.

İkinci valizde 31 paket halinde 19 kilogram 150 gram skunk bulundu.

Esrar içerek araç kullanıyormuş

Aracın içi arandı.

Vites kolu ön kısmında, sigara haline getirilmiş, tütüne karıştırılmış ve ucu yanmış vaziyette skunk maddesi görüldü.

Zenbilci, aracı kullanırken esrar içiyordu.

Ön koltuktaki sırt çantasının içinde ise şeffaf poşete sarılı şekilde 1.64 gram skunk yakalandı.

Ayrıca ‘değirmen’ diye tabir edilen uyuşturucu öğütücüsü çıktı.

Araçtaki skunk’ların toplam ağırlığı 25 kilogram 850 gramdı.

Piyasa değeri ise 1.290.000 TL’ydi.

Zenbilci, emniyette, valizlerdeki uyuşturucuların kendisine ait olmadığını iddia ederek, “İçinde uyuşturucu olduğunu biliyordum. Bu miktarda olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.

Sırt çantasındaki skunk ve öğütücüyü üstlendi.

“Sigara şeklinde sarılı olan skunk yolda kullandığım maddedir ve bana aittir” dedi.

DİYARBAKIR'DAN DAHA UCUZUNU BULURSUNUZ"

Valizlerdeki uyuşturucuların Adana’da Uğurcan Cömertpay ile Murat adlı şahsın olduğunu söyledi. Bu kişilerle iki ay önce arkadaşı Yiğit Genç aracılığıyla tanıştığını anlattı.

Genç ile birlikte kullanmak için Cömertpay ve Murat’tan esrar aldıklarını söyledi. Esrarın gramına 400-600 TL verdiklerini, Murat’a “Daha uygununu nasıl temin ederiz?” diye sorduklarını iddia etti. Murat’ın “Diyarbakır’a giderek alabilirsiniz” dediğini ileri sürerek, şöyle dedi:

“İki ay içerisinde 3-4 defa Genç’le Diyarbakır’a giderek, hiçbir şahısla temasımız olmadan, atılan konum bilgisine göre farklı yerlere bırakılmış 100 gramlık esrarı alıyorduk. Parasını Diyarbakır’a gitmeden önce Genç, Murat’a teslim ediyordu.”

Önceki hafta Genç’le esrar almaya karar verdiklerini, 100 gram için Murat’a 10 bin TL verdiklerini öne sürdü. Tek başına 29 Eylül 2024’te Diyarbakır’a gittiğini anlattı.

Genç’in attığı konuma vardığını, site içerisinde park edilmiş ve kapıları açık bir aracın arka koltuğundan iki valizi aldığını kaydetti.

Zenbilci, şöyle devam etti:

“Valizde çok sayıda paket olduğunu anladım. Genç’i aradım. O da Murat’ı aradı Murat, çantaları almadığımız takdirde sıkıntı yaşayacağımızı, Adana’ya getirdiğimiz takdirde bize bir güzellik yapacağını iletti. Güzellik derken bize esrar vereceklerini anladım. Murat’ın tehdit etmesinden korktum. Satışını yapmam söz konusu değildir.”

Belçikalı Murat

Yiğit Genç, kadın kuaförü.

1994 doğumlu.

Zenbilci ile liseden beri tanışıyorlar.

İfadesinde, valizdeki uyuşturucularla ilgisinin olmadığını iddia etti.

‘Belçikalı’ lakaplı Murat’ın yönlendirmesiyle 10 bin TL ödeyip 100 gram esrar almak için Zenbilci’nin babasına ait araçla Diyarbakır’a gittiklerini vurguladı.

Ancak arkadaşının 29 Eylül 2024’te Diyarbakır’a gideceğinden haberinin olmadığını, ona konum yollamadığını, ‘Murat’la bir görüşme yapmadığını savundu. Zenbilci’nin ifadelerinin hayal ürünü olduğunu ileri sürdü.

EVDE KENEVİR BAHÇESİ

Zenbilci ve Genç’in ifadelerinde adı geçen Uğur Cömertpay’ın evine baskın yapıldı. Evde 22 saksıya ekili halde boyları 50 santimetre ile bir metre arasında değişen 23 kök hint keneviri bulundu. Hint keneviri üretiminde kullanılan çok sayıda led ışık, vantilatör ve iklimlendirme cihazları elde edildi.

Dört sefer

Zenbilci ve Genç’in 5-6 Temmuz 2024 ve 15-16 Ağustos 2024’te Diyarbakır’a gidip geldiği tespit edildi. Zenbilci’nin tek başına 23-24 Eylül 2024’te ve 29 Eylül’de Adana-Diyarbakır yolculuğu yaptığı belirlendi.

‘Okutmaya başlıyorum’

Ardından Zenbilci ve Genç arasındaki WhatsApp yazışmaları incelendi.

Uyuşturucu satışına dair içerikler tespit edildi.

Zenbilci ve Genç’in 5-6 Temmuz 2024’te Diyarbakır’dan geldikten sonraki yazışmaları hayli dikkat çekiyor.

Genç, “Ben okutmaya başlaıyorum” diyerek, esrarı satacağını söylüyor. Zenbilci, “İstiyorsan bedavaya dağıt kardeşim, hiç önemli değil cidden” diye yanıt veriyor.

Genç, “Yaşar’a verdim, 5 k (5 bin TL), “5 k da sen verdin, 20 k kazancımız var şu an” diyor.

Ve yine 9-10 Temmuz 2024’teki yazışmalarda Genç, telefonunda ‘Alihinyo’ diye kayıtlı kişiyle mesajlaşmasının ekran görüntüsünü Zenbilci’ye yolluyor. Mesajlaşmada, hassas kantarda kokain olduğu görülüyor. ‘Alihinyo’nun “Oğlum şunu da giderayak atabilir misiniz, atamıyorsanız da yaz bari sigara harici artık yapmıyoz diye” yazdığı görülüyor. Genç, “Dur sorayım” diyerek, ekran görüntüsünü Zenbilci’ye gönderiyor. Zenbilci, “Tamam bunu bugün 10-11 gibi gidelim” diye yanıt veriyor. Zenbilci’nin kokainin teslimi için gittiği belirtiliyor.

Zenbilci, Genç ve Cömertpay, 16-17 Temmuz 2024’te 3.5 kilogram uyuşturucu satışından kişi başı 130.00 TL kazandıklarını konuşuyor.

50 KİLO GETİRMİŞLER

Zenbilci ve Genç, 2-8 Ağustos 2024 arasındaki yazışmalarında Diyarbakır’a gideceklerinden, iki bavul halinde 50 kilogram getireceklerinden, 250’şer ya da 300’er bin TL kazanacaklarından söz ediyor.

Zenbilci, 15-17 Ağustos 2024’te Diyarbakır’dan uyuşturucuyu alıp Adana’ya getiriyor.

18-19 Ağustos’taki yazışmaları şöyle:

Genç: Dolar mı alayım hepsiyle?

Zenbilci: Olur kanka, ek gelir akıyor zaten.

Genç, 12 bin dolara ait bir fotoğrafı gönderiyor.

Zenbilci, 23 Eylül 2024’te tek başına Diyarbakır’a gidiyor. Gel gör ki uyuşturucunun 26 Eylül’e hazır olacağı söyleniyor.

Zenbilci, eli boş dönüyor.

Ve 29 Eylül’deki son seferinde yakalanıyor.

"POLİS BENİ ARAYAMAZ"

Zenbilci, 16-18 Temmuz 2024’te Umut Sarı ile mesajlaşmasında uyuşturucu pazarlığı yapıyor. Yarım kilogram için 100 bin TL istiyor.

Sarı, fiyatı yüksek buluyor.

Zenbilci, “En fazla 80’e verelim ama ben kazanamıyorum bu sefer” diyor.

Numuneyi Selman Cingöz ile gönderiyor.

Sarı, alışverişin tek seferde bitirilmesini istiyor.

Zenbilci, “Tamamını göndermem” diye yanıt veriyor.

Sarı, “Ben git-gel yapmayın diye dedim” diyor.

Zenbilci’nin cevabı şöyle:

“Çay taşımıyoruz amk, uyuşturucu taşıyorsunuz. Risk çok.”

Zenbilci, kendisini polislerin arayamayacağını, o yüzden maddenin tamamını bizzat getireceğini söylüyor. Gel gör ki parada anlaşamadıkları için alışveriş olmuyor.

İddianamede Zenbilci, Genç ve Cömertpay’ın birlikte davranarak, kimliği tespit edilemeyen ‘Murat’ adlı kişinin yönlendirmesiyle çok miktarda uyuşturucuyu Diyarbakır’dan getirip farklı şahıslara sattıkları belirtiliyor.

Üç sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis, bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası isteniyor. Cömertpay için esrar elde etmek için kenevir ekmekten de suçlama yöneltiliyor.

Zenbilci, Adana T Tipi Cezaevi’nde yatıyor.

Kaynak: İsmail Saymaz