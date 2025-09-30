AK Partili Ayhan Gider’den muhalefete: "Bunu yapın biz de sizi alkışlayalım"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temaslarını değerlendiren Gider, Trump ile yapılan görüşmenin fevkalade geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’de terk derdi hükümeti eleştirmek olan, söylenen çok net cümleleri bile çarpıtan, yalan söylemekten çekinmeyen bir kitle olduğunu dile getiren AK Partili Gider, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump zirvesinden kriz çıkmasını bekleyen muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"CHP DE MUHALEFET DE ABD GEZİSİNDEN MUTSUZ"

“CHP de muhalefet de Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinden çok mutsuz oldu, bizim de mutsuz olmamızı istiyor. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti dolu dolu geçti, bir dakikası bile boş geçmedi. Burada önemli kazanımlar elde edeceğiz. Bunun sonuçlarını önümüzdeki günlerde daha net görmüş olacağız.” yorumunda bulunan Gider, fondaş medya, muhalefet ve FETÖ’cülerin ortak hareket ederek, ABD gezisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ancak operasyonun ellerinde patladığını savundu.

"GİDER’DEN MUHALEFETE: BUNDAN NEDEN ÇEKİNİYORSUN?"

“Tarihte, kendi cumhurbaşkanını yurt dışında kötüleyen başka bir muhalefet göremezsiniz, bir siyasetçi de bulamazsınız. CHP de muhalefet de bu yaptıklarında boğulacaklar. Nasıl bir siyaset yaparsan yap, nasıl bir fikre sahip olursan ol, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, en haklı ve güçlü olduğu dönemde, sen ortaya çık ‘Destekliyoruz’ açıklaması yap. Siz bunu yapın biz de sizi alkışlayalım. Bundan neden çekiniyorsun.” değerlendirmesinde bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Türkiye’de muhalefet sorunun hallolmasından sonra ülkenin geleceğinin daha parlak olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin net duruşu sayesinde dünyanın Gazze meselesine daha duyarlı olduğunu, hem Avrupa’da hem Asya’da hem de Amerika kıtasında Filistin davasının bilindiğini sözlerine ekleyen Gider, bu sayede de terör devleti İsrail’in büyük tepki gördüğünü ve yalnızlaştığına vurgu yaptı.