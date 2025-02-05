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  4. AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Trump'ın skandal çıkışına yanıt: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir

AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Trump'ın skandal çıkışına yanıt: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.02.2025 16:28
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal 'Gazze' çıkışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çelik, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir" dedi.

AK Partili Çelik'ten ABD Başkanı Trump'ın skandal çıkışına yanıt: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE, FİLİSTİN DEVLETİNİN ÖZ TOPRAĞIDIR"

Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısında olduklarını kaydeden Çelik, "Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz; Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin devletinin öz toprağıdır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Donald Trump ak parti
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