AK Partili Hasan Basri Yalçın denizde kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Muğla Bodrum'da denizde kaza geçirdiği belirtildi. Yalçın'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

"DURUMU CİDDİ DEĞİL"

Gazeteci Adem Metan, Yalçın'ın ciddi durumunun olmadığını belirterek "Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi" dedi.

Metan şunları ifade etti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Basri Yalçın, yaşadığı bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı haberlerini duyunca kendisini aradım. Ciddi bir durumun olmadığını öğrendim. Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi. Geçmiş olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Basri Yalçın, yaşadığı bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı haberlerini duyunca kendisini aradım. Ciddi bir durumun olmadığını öğrendim. Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi. Geçmiş olsun. — Adem Metan (@AdemMetan) June 25, 2025