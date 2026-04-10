AK Partili Hüseyin Yayman Tatlıses’i ziyaret etti ve son durumunu açıkladı

Yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle, 7 nisan salı günü Acıbadem Altunizade acil servisine başvuran ve yatışı devam eden İbrahim Tatlıses'i, ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin sesi ve hafızası olan İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiKlerini, kendisine acil şifalar dilediklerini söyledi.

YAYMAN'DAN TATLISES'E ZİYARET: "CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Tatlıses'in durumuna değinen Yayman, "Maşallah morali çok iyi. Hatta bir türkü dahi söyledi. Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Biz kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. O da Cumhurbaşkanımız için 'O iyi mi?' diye sordu. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." dedi.

"DUA EDİYORUZ Kİ İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA TEKRAR SAĞLIĞINA KAVUŞUR"

Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı milletin dualarıyla başarıyla atlatacağını aktararak, şöyle devam etti:

"İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve inşallah eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek diyorum. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Milletimize de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Hem sesiyle hem müziğiyle hem hikayesiyle İbrahim Tatlısesler bu ülkede az yetişiyor. Ben bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, dualarımızı iletiyoruz. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz. Başhekimimize de teşekkür ediyorum, kendisinden bilgileri aldık. Çok yakından takip ediyorlar. İnşallah tekrar sağlığına kavuşacak."

"ŞU ANDA GENEL DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK"

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, Tatlıses'in durumuna ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlıses'i yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Kendisinin yapılan tetkiklerinde bir enfeksiyon bulgusu ile yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık, ziyaretimizde gayet güzel karşılıklı sohbet ettik. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz."

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ise, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hüseyin Yayman beye de çok teşekkür ediyoruz. İlgisinden, alaksından dolayı tüm heyete teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İbrahim Tatlıses’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti pic.twitter.com/qj0ht5FTyx — Mynet (@mynet) April 10, 2026