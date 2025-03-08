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AK Partili kadın meclis üyesine söyledikleri tepki çekmişti! CHP'li Çelik duyurdu: "Parti içi disiplin süreci başladı"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.03.2025 15:37
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

AK Partili kadın meclis üyesine söyledikleri tepki çekmişti! CHP'li Çelik duyurdu: "Parti içi disiplin süreci başladı"

Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesi Elif Lale Bilgili’ye yönelik ifadeleri nedeniyle CHP, harekete geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplantı esnasında yaşanan olayla ilgili olarak CHP'li meclis üyesine disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Çelik, açıklamasında, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri sebebiyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşen Meclis toplantısında tansiyon yükselmişti. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" dedi.

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"ATALIM DIŞARI"

AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili onları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar günü konuşmamızı yaparken sözümüzü kesen ve mikrofonumuzu kapatan, 'yayını kesin' diye uyaran meclis başkanını kınıyorum. Konuşmanın sonunda "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyerek bir kadına reva gördükleri muamele."

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"MİLLETİMİZİN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BİR HANIMEFENDİ SUSTURULUYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şu muameleye bakar mısınız? Kadıköy Belediye Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde milletimizin oylarıyla seçilmiş bir hanımefendi susturuluyor, salondan çıkartılıyor. Bu davranış bozukluğunu, üstenci yaklaşımı, ötekileştiren yönetim şeklini şiddetle kınıyorum. Haktan, hukuktan bahseden CHP'li hanımefendilerin duruşlarını ayrıca merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

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