İmamoğlu'nu hiç böyle görmediniz! İlk kez duyurup meydan okudu: "Dün öğrendim ki mal varlıklarına el koymuşlar"

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı İmamoğlu bugün İzmir'de seçim startını verdi. İmamoğlu burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"CEKETİNİ ÇIKAR KOLLARI SIVA"

İBB Başkanı İmamoğlu İzmir'de coşkulu kalabalığın 'ceketini çıkar kolları sıva' tezahüratına kayıtsız kalmayarak kendisiyle özdeşleşmiş hareketi yeniden yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz. Ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız.

Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz.

Biz bu ülkeyi, ortak acılarımızı, mutluluklarımızı bile partizanlıkla zehirlemeye çalışan, milletimizi ayrıştırarak iktidarda kalmaya uğraşan bir avuç insandan kurtaracağız. Onlar bizi eşitsiz, adaletsiz bir düzene mahkum etmek istiyorlar.

Ama bu millet esareti kabul eder mi? Bu millet esareti asla kabul etmez. Bu millet eşitsizliği, adaletsizliği asla kabul etmez. Sevgili İzmirliler, sevgili dostlarım, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyet hepimizi eşitlemiş, önümüze bir hedef koymuştu; Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak.

Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak yalnızca kanun önünde değil, hayatın her alanında eşit olmak demektir. İmkan ve fırsatlara erişimde, hak ve özgürlüklerin kullanımında herkesin eşit olması demektir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak mahkemelerde olduğu kadar gelir dağılımında da adaletin sağlanması demektir.

Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak, bilimde, teknolojide, üretimde öncü olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ten aldığı ilham ve direktifle her zaman, her daim bu hedefler doğrultusunda yürümüştür.

Onun için milli bir ekonominin kurulmasında, ulaşım altyapısının sağlanmasında, açılan ilk fabrikalarda, bankalarda, ekonomi teşekküllerinde hep gururla evladı olduğum ve bu güzel partide sizlere hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır."

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

Sevgili dostlarım, ülkemizin cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti, laiklik, sosyal devlet yolunda attığı adımların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır. Ülkemizin cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ve laiklik gibi söylediğim bütün bu ilkelerin bugün ne kadar sıkıntıya düştüğünü hepimiz yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 23 Mart'ta bir kez daha gücünü ve iradesini ortaya koyacak.

Partimizin Cumhurbaşkanı adayı bizzat sizlerle, üyelerin oyları tarafından belirlenecek. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı demokrasi devrimidir, demokrasi devrimi. Devrim yapıyorsunuz. Tarihe geçiyorsunuz. Bu, bu bir meydan okumadır. Meydan okumadır. 23 Mart'ta meydan okumaya hazır mıyız?

Sevgili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, tek adamların ve dar kadroların iradesiyle şekillenen siyasete meydan okumaktadır. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bakın doya doya söylüyorum. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bizler demokratız. Bizim anlayışımıza göre, nasıl ki vatandaşlar ülkenin sahibi ise, sevgili dostlarım, üyeler de partilerin sahibidir. Onlar ne derse o olur. Biz kendini devletin sahibi görüp, devletten itaat bekleyenlere benzemeyiz. Bizim anlayışımıza göre millet devletin efendisidir. Millet büyüktür. Millet büyüktür.

"İKTİDAR SANDIKTAN KORKUYOR"

Yöneticiler, yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. Sevgili dostlarım, devlet, devlet az önce söylediğim gibi milletine hizmet eder. Milletine şefkat elini uzatır. Milletini korur. Milletine güler yüzünü gösterir. Vatan, vatan ve millet hepimiz için kutsaldır. Devleti yöneten yöneticilerin yüzü asık olmaz, vatandaşını korkutmaz, vatandaşına parmak sallamaz, vatandaşını ürkütmez. Dolayısıyla yöneticiler vatandaş karşısında hadlerini bilmelidir. 23 Mart'ta işte bu inancı, bu özgüveni tüm ülkeye yayacağız. Yapacağımız ön seçimde iktidara en korktuğu şeyi, iktidar neden korkuyor biliyor musunuz sevgili dostlarım? Sandıktan korkuyor, sandıktan. Ne yapacağız? İktidarın en korktuğu şeyi, sandığı onlara göstereceğiz 23 Mart'ta. Sandığı.

Cumhuriyet ilanından bugüne artık bu ülkede seçilmişlerin değil, seçilmişlerin değil seçenlerin üstün olduğunu hatırlayacağız. Herkes görüp anlayacak ki mühür kendini sultan sananlarda değil, millettedir millette. Millettedir. Onun için sevgili yol arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, yoldaşlarım, ön seçimde atacağınız her oy demokrasinin, milli iradenin değerini gösterecek ve sandıktan kaçanları titretecek, zangır zangır titretecek.

"TANIDIĞIM TANIMADĞIM İNSANLARIN MALVARLIKLARINA EL KOYMUŞLAR"

İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar.

Kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum. Başlarına yıkacağız, başlarına... Sanıyorlar ki bu insanların malına mülküne paralarına çökerlerse korkarız kaçarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu siz 10-15 kişinin mal varlığına el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı sanıyorsunuz. Millet benimle millet... Bunlar körleşmiş varsa yoksa koltuk. O koltuk senin mi o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin o koltuk bir ailenin saltanatı değil. Her ilgili şahıs seni gidi seni... Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Sanıyor ki ben korkacağım.

"MERT OLUN MERT"

Ey ilgili şahıs, vallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Sana hodri meydan. Meydan okuyorum elinizde ne varsa dökün ortaya ama öyle uydurma belgelerle gizli tanık beyanlarıyla belediye başkanlarını yol arkadaşlarımı dostumu arkadaşlarımı o şekilde değil... Mertçe mert olun mert...

Ben meydan okumama verecek yanıtın varsa bekliyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın. Kusura bakma Erdoğan atı alan Üsküdar'ı geçti geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti böyle de bitti senin dönemin.

"HODRİ MEYDAN!"

Mertsen yiğitsen ufacık da olsa yüreğin varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Hodri meydan. Hodri meydan!

Bir derdiniz varsa ben buradayım ben burdayım. Bana gel bana başkasına gitme. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olur mu? Millet de burada sandığı bekliyor.

Milletimle beraber tam karşındayım. Bırakın milleti mağdur etmeti tezgahlarını kapatmayı gel millete gidelim ne istiyorsun. Neymiş 'ahmak' davası millet gülüyor.

"İMAMOĞLU OLMADAN SEÇİME GİRMEK İSTİYORSUNUZ. KORKUYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Yahu ben milletime sesleniyorum. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık 50 yıllık tapularınıza arabalarınıza bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bugün bana yarın hepinize iyi görün iyi anlayın diye anlatıyorum hepinize. Açıkça söyleyin ya ne istiyorsunuz. Ben de biliyorum millet de biliyorum ne istediğinizi İstanbul'a Türkiye'ye hizmet etmeyelim istiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Korkuyorsunuz değil mi? Korkuyor, korkuyor...

Benden korkulur mu ya! İnsan beni görünce korkar mı ya!

Benden kim korkar millete yanlış yapan korkar millete! Bu millete çok yanlış yapmışsın ki korkun da çok büyük!

2014'ten beri benim suçum var tek bir suçum var sandıkta yenilmeyen Ekrem İmamoğlu olmak. Bize buldukları esas suç bu! Bu cümleleri aklına kazı bize yenilgiyi öğretemeyeceksin!

4 kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin. Çok korkuyorlar bir sandık daha gelecek diye o sandıkta karşılarına gelirim diye beni bertaraf etmek istiyorlar.

"DEMOKRASİ TOKADINI YİYECEKSİNİZ"

Ekrem İmamoğlu olmadan seçime gireceksiniz. Milletin iradesini sözünü tanımayacaksıız öyle mi! Milletin tarihte görmediğiniz demokrasi tokadını yiyeceksiniz cevabını alacak yerine oturacaksınız. O sandık gelecek millet seni o sandıkta evine gönderecek. Cesaretiniz varsa karşımıza gelin bu kadar net!

23 Mart'ta önce CHP'liler ayağa kalkacak ve sonra bu umut dalga dalga büyüyecek."