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AK Partili Şamil Tayyar'dan gündem yaratacak İmamoğlu çıkışı! 2 şüphe saydı, 'Yoksa tutuksuz yargılamayı doğru bulurum' dedi

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı sürecine değindi ve asıl sıkıntının diploma olduğunu vurguladı. Tayyar ayrıca gündem yaratacak bir çıkışta da bulundu. Tayyar, İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili olarak, "Kişisel kanaatime gelince. Delil karartma, kaçma şüphesi gibi gerekçeler yoksa tutuksuz yargılamayı daha doğru bulurum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AK Partili Şamil Tayyar'dan gündem yaratacak İmamoğlu çıkışı! 2 şüphe saydı, 'Yoksa tutuksuz yargılamayı doğru bulurum' dedi
Melih Kadir Yılmaz

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

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TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun iptal edilen diploması ve tutukluluk süreciyle ilgili olarak gelişmelerin nasıl yaşanacağı merak konusu olurken, AK Partili Şamil Tayyar gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

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"3 YILDA BİTEN CEZA DAVALARI DA VAR 20 YILDIR SÜRENLERİ DE VAR"

İmamoğlu davasının en az 5 yılda nihayete erebileceğine dair değerlendirmesinin istismar edildiğini söyleyen Tayyar, "Bu tahmini süre, iddianamemin hazırlanması, yerel mahkeme süreci, İstinaf ve Yargıtay aşamaları dikkate alındığında bir ceza davasının ortalama kapanma süresidir. Çok ender olsa 3 yılda biten ceza davaları da var, 20 yıldır sürenleri de var" dedi.

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"MAALESEF YARGININ GENEL HALİ BUDUR"

Kendi davalarından örnek veren Tayyar, "Mesela benim 8 yıldır süren iki ayrı ceza davam var. Bir firmayla ilgili şikayetim üzerine Ankara’daki bir tüketici mahkemesi, tam 1 yıl sonrası için duruşma günü verdi. Narin cinayeti davasında olduğu gibi rekor sürede biten davalar var elbette ama istisnaidir, maalesef yargının genel hali budur" ifadelerini kullandı.

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"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ ASIL SIKINTI DİPLOMAYLA İLGİLİ YARGI SÜRECİDİR"

Tayyar açıklamalarının devamında ise önemli değerlendirmelere yer verdi. Tayyar'ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Tutukluluk mevzu ayrıdır, mahkeme isterse İmamoğlu’nu bugün de tahliye edebilir. Dava süresiyle tutukluğun devamı aynı değildir. Kaldı ki davanın uzaması, ceza alma ihtimali yüksekse İmamoğlu’nun lehinedir, ilk seçime kadar bitmeyeceğinden adaylığı önünde engel değildir. İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili asıl sıkıntı, diplomayla ilgili yargı sürecidir.

"DELİL KARARTMA VE KAÇMA ŞÜPHESİ YOKSA TUTUKSUZ YARGILAMAYI DAHA DOĞRU BULURUM"

Kişisel kanaatime gelince. Delil karartma, kaçma şüphesi gibi gerekçeler yoksa tutuksuz yargılamayı daha doğru bulurum. Kayyım atanmamasını da doğru karar olarak değerlendirmiştim zaten. Velhasıl, süre değerlendirmem, bir temenni değil, durum tespitidir. İnşallah yargı bizi yanıltır, davayı mümkün olan en kısa sürede nihayete erdirir"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Şamil Tayyar dava ak parti
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